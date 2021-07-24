В Театре Ермоловой произошли массовые сокращения из-за COVID

Всего под сокращение попали 22 человека. Возрастная категория увольняемых — от 40 до 60 лет. О ситуации в театре Ермоловой Business FM поговорила с его актерами, а также с людьми, занимающимися театральным менеджментом.

Фото: пресс-служба Театра имени Ермоловой пресс-служба Театра имени Ермоловой

В Театре имени Ермоловой накануне летнего отпуска уволили значительную часть труппы — 22 актера. Многие из них прослужили в театре несколько десятилетий. Причина, как объясняет журналистам руководство учреждения, в оптимизации ресурсов на фоне пандемии.

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Среди уволенных и дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена. Она является артистом драмы высшей категории. Актриса говорит, что ее сократили в связи с «незадействованностью». При этом она неоднократно просила худрука Олега Меньшикова дать ей работу, но получала отказы. Вот что Елена Папанова рассказала Business FM:

— Я получила только уведомление о том, что меня собираются сократить. Сокращение будет 30 сентября, там еще вроде какие-то месяцы дают, мы сейчас просто ушли в отпуск.

— Что говорит руководство?

— Пока с руководством мы не беседовали, но они говорят, что это законное сокращение, потому что не хватает денег, сокращают единицы в штате, а под эти единицы они выбрали людей, которые меньше всего заняты в репертуаре. Мы, актеры, кого сокращают, конечно, с этим не согласны. Потому что я вот могу сказать о себе, когда у нас был художественный руководитель Владимир Алексеевич Андреев, я была много занята в репертуаре. А когда пришел Олег Евгеньевич, он стал постепенно эти спектакли снимать. Это его, конечно, видение, он строил свой, новый театр. И в результате я выпала из репертуара. Я к нему несколько раз ходила, просила, чтобы мне дали работу, но работу я не получила. В основном [спектакли ставят] приглашенные режиссеры. Он мне сказал: «Понимаешь, приходят новые режиссеры, я не могу тебя навязывать, они сами выбирают актеров». Я даже предлагала ему пьесу одну, у меня был режиссер, хотела ее попробовать сделать на малой сцене. Мне тоже был отрицательный ответ. И поэтому, мне кажется, это не очень справедливо. Он строит новый театр, но как-то по Трудовому кодексу он должен обеспечить работой тех людей, которые в штате. И получается, что приглашаются люди на работу, а свои сидят.

До 2012 года Театром имени Ермоловой 12 лет руководил заслуженный режиссер и педагог Владимир Андреев. Его сменил актер театра и кино Олег Меньшиков. С лета этого года пост директора театра занял бывший главбух Сергей Кузоятов, Меньшиков оставил себе должность художественного руководителя.

Здесь дело не только в пандемии, надо менять всю систему, говорит директор Государственного театра наций Мария Ревякина:

— Нам оказывается поддержка, поскольку мы продаем 50% заполняемости зрительного зала. Конечно, у нас нехватка, но министерство культуры нам помогает в этом смысле компенсировать те расходы, которые мы не можем сейчас покрыть за счет доходов. Но я не считаю оптимальным решением сокращение штата, потому что люди не виноваты в этом. Мне кажется, здесь нужно, наверное, решать что-то руководству театра вместе с Департаментом культуры города Москвы.

— Сейчас в театрах складывается ситуация, что незадействованными остаются ранее очень востребованные артисты.

— Мне кажется, это не связано с пандемией, это связано с репертуарной политикой. Это вопрос очень сложный, видимо, здесь нужно решать вопрос о социальной поддержке актеров, которые уже выходят из активного репертуара, не могут быть так востребованы. Я знаю, что у Союза театральных деятелей есть определенные гранты на поддержку актеров в возрасте, но я думаю, что этого недостаточно. Думаю, этот вопрос надо решать в комплексе. Это связано с контрактной системой в театре, когда люди с самого молодого возраста подготовлены к тому, что это не гарантированная работа, что они должны уметь еще что-то. Такая модель должна отрабатываться вместе с государством.

В труппе театра Ермоловой числилось 90 человек. Такой большой штат экономически нецелесообразен, считает театральный продюсер и директор агентства «Арт-Партнер» Леонид Роберман:

Леонид Роберман театральный продюсер и директор агентства «Арт-Партнер» «В данном случае и с точки зрения управления, и с точки зрения экономики, а самое главное с точки зрения художественного руководства и возможностей такой труппы при наличии одной единственной сцены, это нецелесообразно. Если я не ошибаюсь, то там около 90 человек в штате театра. Такого громадного количества людей нет необходимости содержать, это называется словом балласт. Необходимо оставить 40 человек, и остальным 50 предложить возможность найти себя в каком-то другом месте. Необходимо, чтобы театр был мобильным. Люди, которые находятся в штате, но годами ничего не делают — они не просто балласт, это то, что разъедает, это то, что мешает работать, это то, что не позволяет театру стать тем самым единым творческим коллективом, которым он должен быть. И это необходимо сделать многим другим театрам».