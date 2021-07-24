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Baza: В Чечне насильно вакцинировали купивших сертификаты о вакцинации

Ювелина Бернст
25 минут назад

В Чечне более 10 человек, которые купили «липовые» сертификаты о вакцинации от коронавируса, поставили прививки после визита силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Baza: В Чечне насильно вакцинировали купивших сертификаты о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Грозном задержали мужчину, который занимался поддельными справками. 63-летний Джамлаил Тучаев признал свою вину на камеру. Также был задержан его помощник.

По данным Telegram-канала, полицейские выяснили имена граждан, которые успели купить у Тучаева фальшивые сертификаты.

«Ко всем покупателям липовых сертификатов пришли домой правоохранители и намекнули: «либо прививка, либо держитесь»», - пишет Baza.

В результате все купившие сертификаты поставили вакцину.

По последним данным, в Москве сотрудники полиции с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено 60 уголовных дел о подделке документов, семь из них расследованы и переданы в суды. Обвинения предъявлены 25 фигурантам по статьям о мошенничестве или подделке документов.

Общество,Чеченская Республика,Грозный,
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