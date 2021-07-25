В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность»

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть. Но нужно обсуждать, однозначного ответа нет. В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Если человек хочет, чтобы у него в паспорте было прописано ФИО на татарском языке, это можно. Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность».