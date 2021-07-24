Россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом адвокатов

Злоумышленники могут пытаться выманивать деньги у россиян под видом известных юридических фирм и ассоциаций. С таким предупреждением выступила Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА). Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

«В последнее время участились случаи, когда мошенники, прикрываясь именами известных и уважаемых юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства», - заявили в ФПА.

Для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, адвокатское объединение советует разыскать в Сети официальный сайт юридической фирмы, от имени которой в ваш адрес наблюдается какая-либо активность.

Адвокаты предупреждают, что жулики часто используют фишинговые сайты. Их можно отличить от ресурсов настоящих юридических фирм и организаций, например, по единственной неправильной букве или символу в названии или адресе.

ФПА рекомендуют проверять электронный адрес человека, предлагающего юридические услуги от лица той или иной компании. В этой связи стоит помнить, что работники серьезных адвокатских бюро рабочую переписку ведут не с личной почты, а исключительно через корпоративный сервер.

Адвокатская палата советует также проверять банковские реквизиты, по которым назвавшийся юристом гражданин предлагает перевести деньги. Если перевод просят сделать по реквизитам третьих лиц или фирм, значит можно с большой долей уверенности предположить, что речь идет о мошеннической схеме.