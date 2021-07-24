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Минздрав России обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19

Майк Габриелян
49 минут назад

Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослых россиян от COVID-19 и порядке оформления медотвода.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела», - говорится в рекомендациях министерства.

Отмечается, что вакцинироваться необходимо, невзирая на наличие и количество антител. Такова позиция не только Минздрава, но и ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения. Это связано с тем, что пока не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин.

«Последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген», - отмечается в рекомендациях.

Медики напоминают, что вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Она защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода. Сейчас изучается, в какой степени вакцина предотвращает передачу вируса другим людям. После вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски.

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В методических рекомендациях также прописали, как необходимо оформлять медотвод от профилактических прививок. Сроки медотвода делятся на временные и постоянные.

Также рекомендации доработали, учитывая опыт прививания беременных и онкологических больных.

Общество,Видео,Минздрав РФ,ВОЗ,
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