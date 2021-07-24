Назвал лидер среди регионов России по заболеваемости коронавирусом

Самая высокая заболеваемость коронавирусом в прошлом году была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава РФ.

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Медики подсчитали количество заболевших на 100 тысяч населения в каждом российском регионе. После этого был составлен рейтинг, лидерами которого стали ЯНАО и две северокавказские республики.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — 11243,6, Республика Северная Осетия — Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика— 7432,6», — сказано в документе.

В тройку регионов с наименьшим числом коронавирусных больных вошли Чеченская республика (здесь зафиксировали 668,1 случая на 100 тыс. населения), Липецкая область (1117,5) и Краснодарский край (1150,2).