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Назвал лидер среди регионов России по заболеваемости коронавирусом

Майк Габриелян
40 минут назад

Самая высокая заболеваемость коронавирусом в прошлом году была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава РФ.

Назвал лидер среди регионов России по заболеваемости коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медики подсчитали количество заболевших на 100 тысяч населения в каждом российском регионе. После этого был составлен рейтинг, лидерами которого стали ЯНАО и две северокавказские республики.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — 11243,6, Республика Северная Осетия — Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика— 7432,6», — сказано в документе.

В тройку регионов с наименьшим числом коронавирусных больных вошли Чеченская республика (здесь зафиксировали 668,1 случая на 100 тыс. населения), Липецкая область (1117,5) и Краснодарский край (1150,2).

Всего в прошлом году в России зарегистрировали 4 966 644 случая COVID-19. Средний показатель заболеваемости составил 3384,5.

Общество,Минздрав РФ,РИА Новости,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,Россия,
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