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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19

Парламентская газетаиещё 3
8 минут назад

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Минздрав изменил рекомендации по вакцинации от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок«, — говорится в сообщении.

Согласно обновленному варианту, „Спутником V“ рекомендуется вакцинировать всех пациентов с онкозаболеваниями, которые завершили противоопухолевое лечение.

Делать прививку от COVID-19 тем, кто перенес инфекционное или неинфекционное заболевание, можно через 2-3 недели после выздоровления.

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Как отметили в Минздраве, вакцинироваться »Эпиваккороной» не следует при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

Кроме этого, ведомство рекомендует выдавать временный медотвод от прививки на 30 дней.

Общество,Минздрав РФ,
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