Россияне работают больше японцев

Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа — это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец.

Согласно данным Росстата, россияне в первом квартале 2021 года в среднем работали 38 часов в неделю, у мужчин этот показатель несколько выше, чем у женщин — 39 часов против 36,8 часа. По словам Хейфец, такая статистика не является чем-то особенным. Например, сообщила она, рабочая неделя в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) длится 37 часов, в США — 38,7 часа, а в Колумбии и Турции — 47,6 и 45,6 часа соответственно. Однако при оценке занятости населения также необходимо обращать внимание на среднегодовое количество рабочих часов и производительность труда, подчеркнула эксперт.

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"При более детальном рассмотрении, выясняется, что в среднем за год на основной работе гражданин России работает 1 874 часов, что гораздо больше, чем в странах ОЭСР, где такой же показатель составляет 1 678 часов, в Германии (1 332 часа), в Японии (1 598 часов), в США (1 767 часов). По количеству рабочих часов в год Россию обгоняют лишь Корея, Коста-Рика и Мексика", — сказала Хейфец.

Эксперт указала на то, что несмотря на высокое значение среднегодового количества рабочих часов, производительность труда в России более низкая, чем в других странах.

"По данным Международной организации труда, выпуск на одного занятого в России составляет 56 тысяч международных долларов, что гораздо меньше, чем в странах, где среднегодовая рабочая неделя меньше. Так, например, в Германии выпуск на одного работника составляет 101 тысячу международных долларов, в США — 127 тысяч международных долларов, а в Японии — 77 тысяч международных долларов", — добавила она.