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Россиянам рассказали, когда у переболевших COVID-19 может начаться тромбоз

Газета.Ru
41 минуту назад

Некоторые люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией больше других подвержены возникновению тромбов, сообщил доктор медицинских наук, врач-вирусолог Владислав Жемчугов. Об этом он рассказал в интервью Life.ru. По его словам, это не является каким-то заболеванием, это вполне нормальное явление.

Врач: тромбоз при COVID-19 - нормальное явление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть специальный механизм у вируса, которым он провоцирует развитие тромбоза. Но нужно помнить, что это не болезнь, это нормальное явление, которое призвано защищать человека от кровотечения. И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму", — сказал врач.

Также Жемчугов отметил, что у человека к этому должна быть предрасположенность или особенность функционирования организма. Также все зависит от стадии болезни, добавил он. По мнению вирусолога, доктор, который лечит коронавирус, должен предусматривать возможность тромбоза и предотвращать его.

Однако полностью к возникновению этого явления заранее подготовиться нельзя. Ранее в Минздраве сообщили, что тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусной инфекцией. Они образуются из-за воспалительного процесса, который провоцирует SARS-CoV-2.

Общество,Наука и техника,Владислав Жемчугов,Минздрав РФ,
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