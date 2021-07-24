Врач: тромбоз при COVID-19 - нормальное явление

"Есть специальный механизм у вируса, которым он провоцирует развитие тромбоза. Но нужно помнить, что это не болезнь, это нормальное явление, которое призвано защищать человека от кровотечения. И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму", — сказал врач.