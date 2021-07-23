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Авиасообщение с курортами Египта возобновят с 9 августа

ТАССиещё 7
16 минут назад

Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия возобновит рейсы на курорты Египта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Общество,Москва,Хургада,Египет,
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