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Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Реальное время
34 минуты назад

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого, с 9 августа Россия увеличит число авиарейсов в Сирию и Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.

Напомним, Россия с 1 августа увеличит число регулярных перелетов на взаимной основе в Белоруссию. Количество маршрутов Москва — Минск увеличится в два раза — с 10 до 20 рейсов в неделю. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск будут выполнять трижды в неделю на каждом маршруте.

Общество,Россия,Бахрейн,Доминиканская Республика,Молдова, Республика,
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