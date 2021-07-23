Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном , Доминиканой и Молдавией . Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, с 9 августа Россия увеличит число авиарейсов в Сирию и Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх.

Напомним, Россия с 1 августа увеличит число регулярных перелетов на взаимной основе в Белоруссию. Количество маршрутов Москва — Минск увеличится в два раза — с 10 до 20 рейсов в неделю. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск будут выполнять трижды в неделю на каждом маршруте.