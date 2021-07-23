Взлетевшие цены на турецких курортах удивили россиян

Отдыхающие в турецком Бодруме россияне пожаловались на переполненные отели и пляжи и подскочившие в несколько раз цены, пишет «Турпром».

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По данным турецкой газеты Hurriyet, 400-тысячное население Бодрума за неделю выросло до миллиона. В город одновременно прибыли 600 тысяч туристов.

Наплыв отдыхающих связан с девятидневными выходными в Турции, объявленными по случаю национального религиозного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). За эту неделю в город приехало более 140 тысяч автомобилей с местными номерами.

Похожая ситуация наблюдается и в других прибрежных регионах Турции. Например, пляжи Анталии вблизи 5-звездочных отелей усеяны палатками и лачугами местных туристов. Отели достигли стопроцентной заполняемости и местные отдыхающие, которые приехали на празднование Курбам-байрама, не могут попасть в гостиницы.

На менее популярный у россиян курорт Чешме одновременно прибыло 500 тысяч автомобилей с туристами.

Местные предприниматели решили воспользоваться ажиотажем и резко подняли цены на товары и услуги. К примеру, цены на еду на курортах взлетели на 25-40%. Неделю назад ужин в ресторане обходился туристу в среднем в 40 лир (около 5 долларов), а сейчас тот же набор блюд будет стоить 60 лир.

Аренда домов подорожала почти вдвое, гостиницы также выставляют заоблачный ценник.

Кроме того, из-за наплыва туристов в курортных областях начались проблемы с электричеством и водоснабжением.

Местные власти опасаются, что туристический ажиотаж негативно скажется на эпидемиологической обстановке в стране, поскольку местные отдыхающие пренебрежительно относятся к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.