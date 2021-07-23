В Сочи из-за шторма обрушилась набережная

В поселке Лоо Лазаревского района Сочи в результате ливней частично разрушена набережная. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо. На месте работает комиссия для оценки ущерба. Арендатором принято решение самостоятельно восстановить морской променад. К работам приступят, как только позволит погода», — сказали в пресс-службе администрации Сочи.

Сам пляж в Лоо, как и все другие в Сочи, закрыт для купания из-за действия штормового предупреждения.

«Повреждение набережной в поселке Лоо из-за сильных штормов происходит регулярно. Значительные разрушения произошли в 2017 году. К летнему сезону 2018 году набережную восстановили за счет бюджетных средств и помощи предпринимателей», — отметил сотрудник пресс-службы.

В ликвидации последствий стихии были задействованы 90 сотрудников оперативных служб города и района, а также 27 единиц техники.