ВОЗ: пандемия далека от завершения

"Полученные данные наблюдений показывают, что на неделе с 28 июня по 11 июля штамм "дельта" был доминирующим в 19 из 28 стран, предоставивших достаточные данные по секвенированию. <...> На основании текущих тенденций [можно сказать, что] вариант "дельта" в следующие месяцы будет доминировать в глобальном масштабе, он уже выявлен почти во всех странах Европы. Он продолжит распространяться, замещая другие варианты, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - говорится в сообщении.