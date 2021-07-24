Всероссийскую перепись населения перенесли

Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на период с 15 октября по 14 ноября. Соответствующее решение обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения, которое прошло 23 июля в координационном центре правительства РФ, сообщили в пресс-службе Росстата.

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"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования", - рассказали в пресс-службе.

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Соответствующий законопроект постановления правительства также опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Финальное решение о переносе сроков Всероссийской переписи население будет принято позже, уточнили в Росстате.

Как сообщили в пресс-службе, портреты тех, кто принимает участие в организации Всероссийской переписи населения и единого дня голосования совпадают. "Портрет типичного переписчика - это либо студент, либо волонтер, либо работник социальной или образовательной сферы. Так или иначе эти люди принимают участие в подготовке выборов. Им тоже нужно отдохнуть, все-таки месяц работы на переписи - это довольно изнурительный труд", - заявили в пресс-службе.

Немаловажным аспектом также является перенастройка помещений и IT-инфраструктуры, которые будут задействованы и в едином дне голосования, и в переписи, отметил руководитель Росстата Павел Малков. "Это два важных для страны и каждого из нас проекта. Но у каждого из них свои особенности, свой алгоритм организации. Необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи. Перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи - сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и о состоянии жилого фонда", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, которое было опубликовано ранее, сроки Всероссийской переписи населения были установлены с 1 по 31 октября 2021 года. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".