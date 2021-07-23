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Еще один российский регион не пустит туристов без QR-кода

Ura.Ru
16 минут назад

Власти Астраханской области вслед за Краснодарским краем ввели ограничения для прибывающих туристов. С 26 июля для заселения в местные гостиницы, санатории и турбазы можно будет только при наличии подтверждающего иммунитет к коронавирусу QR-кода или отрицательного теста.

Еще один российский регион ввел QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 26 июля заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста», — пишет RT со ссылкой на главу пресс-службы губернатора.

Ранее в регионе был зафиксирован абсолютный рекорд заболеваемости — 280 человек за сутки. Астраханская область стала уже второй, которая запрещает туристам без прививки, перенесенного заболевания или отрицательного теста отдых у себя. До этого такие меры приняли в Краснодарском крае. Ограничения начнут действовать с 1 августа.

Общество,Краснодарский Край,Астраханская Область,
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