Еще один российский регион ввел QR-коды

Власти Астраханской области вслед за Краснодарским краем ввели ограничения для прибывающих туристов. С 26 июля для заселения в местные гостиницы, санатории и турбазы можно будет только при наличии подтверждающего иммунитет к коронавирусу QR-кода или отрицательного теста.

«С 26 июля заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста», — пишет RT со ссылкой на главу пресс-службы губернатора.

Ранее в регионе был зафиксирован абсолютный рекорд заболеваемости — 280 человек за сутки. Астраханская область стала уже второй, которая запрещает туристам без прививки, перенесенного заболевания или отрицательного теста отдых у себя. До этого такие меры приняли в Краснодарском крае. Ограничения начнут действовать с 1 августа.