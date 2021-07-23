Ирина Грудинина попросила главу ЦИК о помощи

Бывшая жена Павла Грудинина Ирина призвала главу ЦИК Эллу Памфилову помочь ей добиться справедливости и не дать ее экс-супругу нарушить закон. Она попросила Памфилову услышать ее, «если не как председатель ЦИК, то как женщина».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Ирина Грудинина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Она отметила, что экс-супруг мог не указать эту информацию в декларации кандидата в депутаты Государственной думы России.

Грудинин входит в первую тройку федерального списка коммунистов на выборах в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал обвинения в адрес Грудинина «очередными инсинуациями» и заявил, что директор «Совхоза имени Ленина» идет на выборы, «и никто его из списка убирать не будет».

Ирина Грудинина написала Элле Панфиловой новое письмо, отметив, что после своего предыдущего обращения подверглась травле, назвав происходящее с ней «настоящим кошмаром».

«В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ. Заказчиком этой кампании очевидно является Грудинин. ( ) Для меня все происходящее – уничтожение и меня, и моего сына. Я не знаю, как сегодня принято называть таких людей как Грудинин, но я точно знаю одно: это мстительный, ненавидящий человек, способный на все», - заявила бывшая жена политика.

Она отметила, что боится за себя и уверена, что после выборов бывший муж от нее «следа не оставит».

«Это не обращение, это крик души. Услышьте меня, если не как председатель ЦИК, то как женщина. В ваших силах этому помешать – стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права», - заметила Ирина Грудинина.