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Более 162,5  млн тестов на коронавирус провели в России

Агентство «Москва»иещё 2
47 минут назад

Более 162,5 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

Более 162,5 млн тестов на коронавирус провели в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 162,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 550 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под медицинским наблюдением в России остаются 1 млн 257 тыс. 238 человек.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в августе 2021 года планируется закрыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, обустроенный в парке «Патриот» в Московской области.

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