Более 162,5  млн тестов на коронавирус провели в России

Более 162,5 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 162,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 550 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под медицинским наблюдением в России остаются 1 млн 257 тыс. 238 человек.