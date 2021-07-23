В российском регионе закрыли последний роддом

Беременные жительницы Еврейской автономной области будут вынуждены рожать в Хабаровском крае из-за того, что единственный в регионе роддом закрывается.

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Согласно информации департамента здравоохранения, медучреждение не принимает пациенток с 19 июля по 1 августа в связи с необходимостью проведения дезинфекции помещения.

«Для рожениц области предусмотрена плановая маршрутизация в КГБУЗ «Перинатальный центр г. Хабаровска». А также оборудован ургентный зал для приема экстренных родов. 1 августа родильное отделение ОГБУЗ «Областная больница» вновь откроет свои двери и будет принимать рожениц», – передает «Коммерсант» сообщение ведомства.

Согласно неофициальным источникам, роддом закрылся из-за нехватки неонатологов. В учреждении работают два специалиста данного профиля, и оба одновременно ушли в отпуск. Начальник департамента здравоохранения Андрей Лебедев подтвердил это местному информагентству EAOmedia.

«Ближайшее время их будет замещать врач из другого отделения, но с соответствующей подготовкой, имеющий сертификат врача-неонатолога. Отделение работает в штатном режиме, в ночные смены выходят врачи-дежуранты. В случае необходимости пациенты из ЕАО транспортируются для получения высококвалифицированной медицинской помощи в стационар хабаровского перинатального центра», – рассказал чиновник.