В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 17
28 минут назад

За минувшие сутки в России выявили 23 947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

23 947 новых случаев COVID-19 выявили в России
Фото: ТАССТАСС

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3376, Московской области – 2096, Санкт-Петербурге – 1937.

Всего в стране выявлено 6 102 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 471 956 человек, из них 21 952 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 153 095 человек.

Накануне, 23 июля, в России выявили 23 811 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 136.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители