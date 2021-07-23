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Пока вы спали: Лукашенко предложил Западу переговоры

Елена Прошина
21 минуту назад

Пока вы спали: Лукашенко предложил Западу переговоры
Фото: РамблерРамблер

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Лукашенко предложил Западу переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью арабскому телеканалу заявил о готовности сесть за стол переговоров с «коллективным Западом» при посредничестве ОАЭ. Об этом пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты выразили уверенность, что Лукашенко пытается вырваться из того информационного вакуума, в котором оказался. Однако в Европе никто пока не готов вступать в диалог с белорусским лидером без выполнения хотя бы минимальных условий – освобождения политзаключенных и прекращения репрессий.

Украина и Венгрия готовы помириться

В ходе совместной пресс-конференции в Киеве министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявили о готовности стран разрешить давние споры, которые влияют на их отношения. Сразу после переговоров министры отправились в Донбасс, сообщает «Независимая газета».

При этом украинская сторона подчеркнула, что визит Сийярто на линию разграничения является «важным политическим шагом». А представитель Венгрии сделал акцент на гуманитарных вопросах, упомянув, что его страна внесла 40 тыс. евро в фонд программ Совета Европы по оказанию гуманитарной помощи восточным областям Украины. Знаком примирения после долгого конфликтного периода можно также считать подписание в Киеве ряда соглашений.

Токио ждут убытки из-за Олимпиады

Олимпийские игры в последние полвека крайне редко приносят прибыль проводящим их странам. А Олимпиада в Токио, проходящая в период пандемии коронавируса, ожидается сверхубыточной, пишут «Известия».

В первую очередь для доходной части бюджета Игр в Токио «станет катастрофой отсутствие зрителей». Олимпиада даже не приведет к обновлению городской инфраструктуры, так как она в Токио и так на достаточно высоком уровне. При этом издание констатирует, что «Япония достаточно богата, чтобы поглотить все возможные потери».

Германия готовится к новому удару стихии

Населенные пункты Дернау и Рехе в Германии подверглись серьезным разрушениям после того, как река вышла из берегов из-за ливней. Число погибших уже достигло 170 человек, а местные жители готовятся к новому удару стихии. Что происходит в долине реки Ар, разбирались «Известия».

По словам местных жителей, в ночь с 15 на 16 июля по улицам населенных пунктов «прошло цунами» после того как река вышла из берегов. Разрушены мосты, дома, трассы и железная дорога. При этом жители долины готовятся к новому удару стихии, так как «в субботу здесь снова будут ливни с грозами».

Дорожные камеры отучат зарабатывать

Росавтодор модернизирует «Единую информационно-аналитическую систему» для контроля установки, эксплуатации и монтажа 1,5 тысяч дорожных камер на федеральных дорогах. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом в техническом задании к тендеру на модернизацию на 36,5 млн рублей отмечается, что разработчики должны бороться с практикой, когда камеры устанавливаются не с целью снижения числа ДТП, а с целью «поступления в бюджет прибыли от штрафов».

Общество,Дмитрий Кулеба,Петер Сийярто,Александр Лукашенко,Совет Европы,МИД,Независимая газета,газета "Известия",Беларусь,Объединенные Арабские Эмираты,
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