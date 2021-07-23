Мурашко оценил необходимость вакцинации детей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что обязательная вакцинация от коронавируса для детей вводиться не будет, в том числе и для допуска в образовательные учреждения. Он также назвал все российские вакцины подходящими для ревакцинации и рассказал, когда будут опубликованы итоговые исследования «Спутника V» и «КовиВака».

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«Заболеваемости [коронавирусной инфекцией] детей повышенной какой-то нет. <...> Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», — заявил Мурашко.

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Он отметил, что для ревакцинации подойдет любая российская вакцинация, при этом, по его словам, необходимый для защиты от COVID-19 уровень иммунитета пока не определен: «Сегодня тем, кто прошел вакцинацию, через шесть месяцев мы рекомендуем повторную вакцинацию. <...> Почему говорим именно в формате сроков? Пока у нас нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета, чтобы оценить его, сказать, что здесь вы защищены полностью. Эти исследования идут».

Глава Минздрава добавил, что итоговый отчет об исследовании вакцины «Спутника V» появится к середине осени, а данные по «КовиВаку» — ближе к началу 2022 года: «Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчеты. <...> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал, это по «КовиВаку»».

Массовая вакцинация в России стартовала в декабре 2020 года. 1 июля в Москве началась программа ревакцинации. С этого же дня услуга доступна в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля открыта запись на ревакцинацию в 12 поликлиниках. Привиться можно препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». В РФ по состоянию на июль 2021 года зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Повторно вакцинироваться от коронавирусной инфекции с 22 июля можно во всех прививочных центрах Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Пройти процедуру можно с помощью препаратов «Спутник Лайт» или «Спутник V». Врачи рекомендуют делать прививку повторно через полгода после первой.

19 июля стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Это пятая по счету вакцина от COVID-19, разработанная в России. В исследованиях примут участие 200 человек. Пресс-служба медико-биологического агентства заявила Daily Storm, что название для новой вакцины пока не придумали.