Роспотребнадзор перечислил последствия острой фазы COVID-19

Все пациенты с коронавирусом после острой фазы заболевания чувствуют общую утомляемость, мышечную слабость и одышку. Об этом со ссылкой на Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

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"Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда", – говорится в сообщении.

Помимо этого, у таких пациентов наблюдаются нарушения сна, тревога, депрессия, боль в суставах и выпадение волос, отметили специалисты. Они также рассказали, что подобные симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, поэтому таким гражданам требуется реабилитация. Она включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом.