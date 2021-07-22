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Минздрав обнародовал список осложнений у переболевших COVID-19

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

Треть пациентов после лечения пожаловалась на тромбозы.

Минздрав обнародовал список осложнений у переболевших COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из памятки ведомства, посвящённой постковидному синдрому, пишет «Интерфакс». В документе указано, что почти у 32% переболевших наблюдается одышка, у 13,5% — кашель, ещё 12,7% перенёсших заболевание жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом министерство здравоохранения определяет постковидный синдром как стойкие симптомы или отсроченные осложнения спустя четыре недели после выздоровления.

Терапевт: постковидный синдром может длиться бесконечно

Для профилактики синдрома специалисты рекомендуют переболевшим пройти углублённую диспансеризацию. Она стартовала в России 1 июля.

Общество,Минздрав РФ,Интерфакс,
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