Минздрав обнародовал список осложнений у переболевших COVID

Это следует из памятки ведомства, посвящённой постковидному синдрому, пишет «Интерфакс». В документе указано, что почти у 32% переболевших наблюдается одышка, у 13,5% — кашель, ещё 12,7% перенёсших заболевание жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом министерство здравоохранения определяет постковидный синдром как стойкие симптомы или отсроченные осложнения спустя четыре недели после выздоровления.