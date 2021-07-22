В Подмосковье нашли семерых бродяжничавших детей

В Московской области семеро оставленных матерью детей бродяжничали месяц без присмотра и жили в шалаше, их нашли и поместили в больницу, сообщили в региональной прокуратуре.

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«Мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Детей нашли, их поместили в больницу в Рузском городском округе, после чего передали в медучреждение в Москве.

Прокуратура направила в орган дознания материалы проверки для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий пояснила, что ведомство проводит проверку по факту происшествия. Мать и ее сожитель выгнали детей, те месяц бродяжничали и жили в шалашах.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц отдела по делам несовершеннолетних и органов опеки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснила представитель СК.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова пояснила, что в отношении 45-летней женщины составили протокол об административном правонарушении, его направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.