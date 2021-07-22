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Девушка из РФ впервые победила в конкурсе фотографий на iPhone

Москва24иещё 1
57 минут назад

В конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021 в категории "Путешествия" победил снимок москвички Татьяны Мерзлякововой, сделанный во время поездки в Териберку. Об этом сообщили в пресс-службе компании Apple.

Россиянка впервые победила в конкурсе фото на iPhone
Фото: Татьяна Мерзлякова - IPPAWARDSТатьяна Мерзлякова - IPPAWARDS

Как сообщает РИА Новости, в данной категории впервые победил участник из России. Татьяна Мерзляковова рассказала, что фото она сделала во время спонтанного путешествия на Кольский полуостров. Там минувшей зимой она хотела увидеть северное сияние.

"Там было -27 по Цельсию и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone", – отметила она.

В компании рассказали, что в этом году участниками конкурса стали люди более чем из 140 стран. Они прислали тысячи фотографий, сделанные на iPhone.

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре проходит фотовыставка "От динамо-машин до электростанций", которая продлится до 1 августа. Проект приурочен к 100-летнему юбилею плана ГОЭЛРО и 170-летию со дня подписания первого российского контракта "Сименс и Гальске".

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