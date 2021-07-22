Россиянка впервые победила в конкурсе фото на iPhone

В конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021 в категории "Путешествия" победил снимок москвички Татьяны Мерзлякововой, сделанный во время поездки в Териберку. Об этом сообщили в пресс-службе компании Apple.

Фото: Татьяна Мерзлякова - IPPAWARDS Татьяна Мерзлякова - IPPAWARDS

Как сообщает РИА Новости, в данной категории впервые победил участник из России. Татьяна Мерзляковова рассказала, что фото она сделала во время спонтанного путешествия на Кольский полуостров. Там минувшей зимой она хотела увидеть северное сияние.

"Там было -27 по Цельсию и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone", – отметила она.

В компании рассказали, что в этом году участниками конкурса стали люди более чем из 140 стран. Они прислали тысячи фотографий, сделанные на iPhone.