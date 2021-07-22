Греция заявила о новых правилах выдачи Шенгена для россиян

Страна будет оформлять визы только тем туристам, которые купили авиабилеты на прямой рейс.
Это следует из справки, опубликованной на сайте компании-оператора визовых центров, пишет «Интерфакс». Согласно документу, для оформления разрешения на въезд понадобится прежний набор документов: анкета, фото, предоплаченная бронь отеля, выписки с банковских карт или справка с работы, однако билеты требуются только на прямые рейсы без пересадок.
В визовом call-центре агентству пояснили, что по настоянию туриста примут любые билеты, однако не могут гарантировать положительного решения о выдаче шенгенской визы.
По данным сервиса Aviasales, билеты «Аэрофлота» из Москвы в Салоники и обратно на двоих в конце июля обойдутся в 126 тысяч рублей. Перелёт Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле стоит примерно вдвое дешевле: 73 тысячи рублей на тех же условиях.