Греция заявила о новых правилах выдачи Шенгена для россиян

Страна будет оформлять визы только тем туристам, которые купили авиабилеты на прямой рейс.

Это следует из справки, опубликованной на сайте компании-оператора визовых центров, пишет «Интерфакс». Согласно документу, для оформления разрешения на въезд понадобится прежний набор документов: анкета, фото, предоплаченная бронь отеля, выписки с банковских карт или справка с работы, однако билеты требуются только на прямые рейсы без пересадок.

В визовом call-центре агентству пояснили, что по настоянию туриста примут любые билеты, однако не могут гарантировать положительного решения о выдаче шенгенской визы.