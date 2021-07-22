В России изменят правила получения паспорта

В МВД добавили, что в России вступили в силу изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина России, которые предусматривают целый комплекс изменений, направленных на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан.

Вместе с тем модернизирован и сам бланк паспорта. Теперь в нем не будет "Личного кода". Также изменена последняя страница бланка, на которой теперь в доступной форме будет содержаться информация для владельца паспорта. Кроме того, в связи со вступлением в силу постановления гражданин сам может решить нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях - гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и об ИНН.