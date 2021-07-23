В Сочи запретят купаться на диких пляжах

На диких пляжах в Сочи запретят купаться из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает телеканала Sochi24.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

Так, несмотря на ограничения, которые введены на благоустроенных территориях, дикие пляжи остаются без внимания — в целях безопасности на них разместят информационные аншлаги, а также будут дежурить спасатели.

«В связи с действием штормового предупреждения все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания», — заявила заместитель главы города Сочи Инна Петухова.

Ранее в июле эксперты предупредили россиян о главных опасностях купания в Черном море во время штормового предупреждения. Так, даже несильная волна может сбить человека с ног и унести в море. Сильнее всего рискуют отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения, которые решают «охладиться» после ужина в ресторане и бросаются в воду поздно вечером.