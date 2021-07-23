В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Сочи запретят купаться на диких пляжах

Lenta.ruиещё 2
59 минут назад

На диких пляжах в Сочи запретят купаться из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает телеканала Sochi24.

В Сочи запретят купаться на диких пляжах
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Так, несмотря на ограничения, которые введены на благоустроенных территориях, дикие пляжи остаются без внимания — в целях безопасности на них разместят информационные аншлаги, а также будут дежурить спасатели.

«В связи с действием штормового предупреждения все пляжи Сочи остаются закрытыми для купания», — заявила заместитель главы города Сочи Инна Петухова.

Ранее в июле эксперты предупредили россиян о главных опасностях купания в Черном море во время штормового предупреждения. Так, даже несильная волна может сбить человека с ног и унести в море. Сильнее всего рискуют отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения, которые решают «охладиться» после ужина в ресторане и бросаются в воду поздно вечером.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а на пляжи закрыли для купания.

Общество,Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители