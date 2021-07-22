Сотрудники малых предприятий России пожаловались на переработки

Каждый третий сотрудник малых и средних предприятий в России задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой - ежедневно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом hh.ru и компанией «Росгосстрах жизнь».

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В опросе приняли участие более тысячи россиян, работающих на малых и средних предприятиях в разных городах.

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Каждый второй опрошенный сотрудник работает сверхурочно без дополнительной оплаты. Около 13 процентов респондентов заявили, что получают вознаграждение за переработки, но редко.

О периодических переработках рассказали 73 процента опрошенных. Чаще всего на это жалуются работники туристической отрасли и сферы управления персоналом (по 89 процентов), работники сферы искусства и развлечений (87 процентов), консалтинга (83 процента), ИТ-специалисты (77 процентов) и работники сельского хозяйства (74 процента).

Часто на работе задерживаются студенты и молодые специалисты (73 процента), специалисты рекламной, маркетинговой, PR-индустрии и бухгалтеры (по 71 проценту), юристы (67 процентов), административный персонал и специалисты по продажам (по 66 процентов), а также работники банковской отрасли (60 процентов).

Большинство респондентов, которые перерабатывают, заявили о негативном влиянии такой нагрузки на их здоровье. Каждый третий опрошенный хотя бы раз отменял поход к врачу из-за сверхурочной работы, а больше половины - работали во время больничного.

У 48 процентов участников опроса болит спина, у 44 процентов ухудшилось зрение, у 43 процентов начались головное боли, у 37 процентов болят ноги, а 29 процентов жалуются на лишний вес.

23 процента работающих сверхурочно респондентов задерживаются в среднем на два - три часа. Еще 18 процентов - более чем на три часа.

Российские депутаты и сенаторы ранее предложили компенсировать ненормированный рабочий день увеличенными отпусками.