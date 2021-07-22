В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Сотрудники малых предприятий России пожаловались на переработки

Мария Иванова
50 минут назад
Каждый третий сотрудник малых и средних предприятий в России задерживается на работе чаще раза в неделю, а каждый шестой - ежедневно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом hh.ru и компанией «Росгосстрах жизнь».
Сотрудники малых предприятий России пожаловались на переработки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В опросе приняли участие более тысячи россиян, работающих на малых и средних предприятиях в разных городах.
Видео дня
Каждый второй опрошенный сотрудник работает сверхурочно без дополнительной оплаты. Около 13 процентов респондентов заявили, что получают вознаграждение за переработки, но редко.
О периодических переработках рассказали 73 процента опрошенных. Чаще всего на это жалуются работники туристической отрасли и сферы управления персоналом (по 89 процентов), работники сферы искусства и развлечений (87 процентов), консалтинга (83 процента), ИТ-специалисты (77 процентов) и работники сельского хозяйства (74 процента).
Часто на работе задерживаются студенты и молодые специалисты (73 процента), специалисты рекламной, маркетинговой, PR-индустрии и бухгалтеры (по 71 проценту), юристы (67 процентов), административный персонал и специалисты по продажам (по 66 процентов), а также работники банковской отрасли (60 процентов).
Большинство респондентов, которые перерабатывают, заявили о негативном влиянии такой нагрузки на их здоровье. Каждый третий опрошенный хотя бы раз отменял поход к врачу из-за сверхурочной работы, а больше половины - работали во время больничного.
У 48 процентов участников опроса болит спина, у 44 процентов ухудшилось зрение, у 43 процентов начались головное боли, у 37 процентов болят ноги, а 29 процентов жалуются на лишний вес.
23 процента работающих сверхурочно респондентов задерживаются в среднем на два - три часа. Еще 18 процентов - более чем на три часа.
Российские депутаты и сенаторы ранее предложили компенсировать ненормированный рабочий день увеличенными отпусками.
Законопроект, усиливающий социальные гарантии в случае переработок, внесли в Госдуму депутаты и члены Совета Федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Сейчас россияне, чей рабочий день ненормирован, могут получить минимум три дополнительных дня отпуска (больше - только по желанию руководства).
Общество,Валентина Матвиенко,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,РБК,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители