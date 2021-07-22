«Не подрассчитали»: россияне пожаловались на пустые полки в «Пятерочках»

В управлении по связям с общественностью X5 Retail Group
объяснили нехватку продуктов в ряде магазинов «Пятерочка» жаркой погодой и пообещали в ближайшее время исправить ситуацию. Об этом пишет «Подъем
».
По данным издания, россияне жалуются, что в «Пятерочках» ощущается нехватка продуктов и средств гигиены. В частности, опустели полки с напитками, колбасными изделиями и мукой, не хватает также дрожжей.
В компании X5 Retail Group, объединяющей сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объяснили перебои с поставками жарой.
«Это просто из-за жаркой погоды немножко не подрасчитали спрос. Наращиваем мощности логистические и стараемся восстановить ситуацию. Там не только напитков не хватает — еще есть отдельные товары. Точно с водой были сбои. Надеемся, максимально оперативно решить вопрос», - пояснили в управлении по связям с общественностью.
В прошлом году компания X5 Retail Group стала лидером продуктового ретейла в России. Также в компании отметили, что по итогам 2020 года они стали крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж с совокупным оборотом в 21,9 млрд рублей с учетом НДС.