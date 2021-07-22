«Не подрассчитали»: россияне пожаловались на пустые полки в «Пятерочках»

По данным издания, россияне жалуются, что в «Пятерочках» ощущается нехватка продуктов и средств гигиены. В частности, опустели полки с напитками, колбасными изделиями и мукой, не хватает также дрожжей.

В прошлом году компания X5 Retail Group стала лидером продуктового ретейла в России. Также в компании отметили, что по итогам 2020 года они стали крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж с совокупным оборотом в 21,9 млрд рублей с учетом НДС.