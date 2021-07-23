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Иностранки массово устремились рожать в Подмосковье

Мослентаиещё 1
46 минут назад

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева заявила, что региональные перинатальные центры пользуются популярностью среди рожениц из других регионов страны и зарубежья, сообщает «Вечерняя Москва».

Иностранки устремились рожать в Подмосковье
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»Киселев Сергей / АГН «Москва»

«Согласно статистике за 2020 год, к нам на роды приехали около 15 процентов пациентов из других городов и почти шесть процентов из других стран ближнего и дальнего зарубежья», — сказала Лазарева.

По ее словам, иностранки массово устремились рожать в Подмосковье, поскольку там создаются комфортные и безопасные для женщин и их детей условия — сотрудники роддомов выстраивают процессы, создающие уникальную атмосферу.

Чиновница добавила, что некоторые женщины возвращаются в региональные центры на время вторых и третьих родов.

Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах 39-летняя местная жительница родила 11-го ребенка. Роды прошли гладко и без осложнений.

Общество,Светлана Лазарева,Московская Область,
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