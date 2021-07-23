Иностранки устремились рожать в Подмосковье

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева заявила, что региональные перинатальные центры пользуются популярностью среди рожениц из других регионов страны и зарубежья, сообщает «Вечерняя Москва».
«Согласно статистике за 2020 год, к нам на роды приехали около 15 процентов пациентов из других городов и почти шесть процентов из других стран ближнего и дальнего зарубежья», — сказала Лазарева.
По ее словам, иностранки массово устремились рожать в Подмосковье, поскольку там создаются комфортные и безопасные для женщин и их детей условия — сотрудники роддомов выстраивают процессы, создающие уникальную атмосферу.
Чиновница добавила, что некоторые женщины возвращаются в региональные центры на время вторых и третьих родов.
Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах 39-летняя местная жительница родила 11-го ребенка. Роды прошли гладко и без осложнений.