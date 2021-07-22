Россияне рассказали о своем отношении к вагонам-ресторанам

Эксперты компании OneTwoTrip провели исследование среди 3720 пользователей и выяснили, что 69% из них готовы пользоваться подобной альтернативой.
В том, что бистро лучше привычных вагонов-ресторанов, уверены 48% респондентов. При этом треть думают, что какой-то разницы не будет, а 19% предполагают, что с таким форматом питание станет хуже.
Отсутствие вагона-ресторана доставит существенные неудобства 45% опрошенных путешественников. Почти столько же (46%) не заметят изменений, так как берут еду с собой из дома. 9% сказали, что могут отказаться от поездки, если заведения общепита в поезде не будет.