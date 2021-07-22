Россияне рассказали о своем отношении к вагонам-ресторанам

Эксперты компании OneTwoTrip провели исследование среди 3720 пользователей и выяснили, что 69% из них готовы пользоваться подобной альтернативой.

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В том, что бистро лучше привычных вагонов-ресторанов, уверены 48% респондентов. При этом треть думают, что какой-то разницы не будет, а 19% предполагают, что с таким форматом питание станет хуже.