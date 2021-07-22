В "Векторе" предупредили о появлении более опасных мутаций коронавируса

Штамм "дельта" может быть вытеснен более опасными мутациями коронавируса. Об этом заявили в центре "Вектор", передает ТАСС. "В текущей эпидемиологической обстановке нельзя исключить вытеснение варианта "дельта" новыми, более трансмиссивными и патогенными вариантами в случае их появления", - сказали специалисты. Ранее стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции "гамма" выявлен на территории России, он, как и индийский штамм "дельта", является более заразным. Отмечается, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител. До этого сообщалось, что ВОЗ
и ООН
бьют тревогу из-за новых штаммов COVID-19.