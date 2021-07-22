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На всех пляжах Анапы запретили купание из-за шторма

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
В Анапе из-за шторма и сильного донного течения запретили купаться на всех пляжах, сообщает Общественное телевидение России. Накануне региональное управление МЧС в связи с непогодой объявило экстренное предупреждение.
На всех пляжах Анапы запретили купание из-за шторма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и град. Возможен подъем уровня воды в реках. В горной зоне риск схода селевых потоков. А в Сочи в море буквально в нескольких десятках метров от пляжа появился смерч.
Видеозапись гигантской воронки очевидцы разместили в социальных сетях. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности.
Общество,МЧС,Общественное телевидение России,Анапа,
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