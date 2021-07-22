На всех пляжах Анапы запретили купание из-за шторма

В Анапе из-за шторма и сильного донного течения запретили купаться на всех пляжах, сообщает Общественное телевидение России. Накануне региональное управление МЧС в связи с непогодой объявило экстренное предупреждение.
В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и град. Возможен подъем уровня воды в реках. В горной зоне риск схода селевых потоков. А в Сочи в море буквально в нескольких десятках метров от пляжа появился смерч.
Видеозапись гигантской воронки очевидцы разместили в социальных сетях. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности.