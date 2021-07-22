Россияне стали пить больше водки

Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3 процента, у ГК «Руст» продажи водки выросли на 5,6 процента, у «Ладоги дистрибьюшен» реализация крепких напитков взлетела на 12 процентов год к году. Beluga Group заявила о росте премиальных напитков, в ГК «Руст» также фиксируют увеличение продаж виски на 54 процента, ликеров — на 41 процентов, коньяков — на 40 процентов.