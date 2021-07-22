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Россияне стали пить больше водки

Lenta.ru
28 минут назад
Производители крепкого алкоголя увеличили продажи в первом полугодии этого года относительно аналогичного периода прошлого, который и так был рекордным. Россияне стали, в том числе, пить больше водки эконом-сегмента, пишут «Ведомости».
Россияне стали пить больше водки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3 процента, у ГК «Руст» продажи водки выросли на 5,6 процента, у «Ладоги дистрибьюшен» реализация крепких напитков взлетела на 12 процентов год к году. Beluga Group заявила о росте премиальных напитков, в ГК «Руст» также фиксируют увеличение продаж виски на 54 процента, ликеров — на 41 процентов, коньяков — на 40 процентов.
Тенденция объясняется тем, что россияне не путешествуют, много выпивают дома, также повлияло повышение с начала 2020 года акцизов на винные напитки, отмечают эксперты. По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, прирост по крепкому алкоголю составит 2-3 процента по итогам года.
Рост продаж связан в основном со снижением нелегального оборота (его доля в стране составляет около 30 процентов), отмечает президент Союза производителей алкогольных напитков Игорь Косарев.
В июле депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал повысить в стране стоимость водки. Дешевый алкоголь может привлечь внимание несовершеннолетних, поэтому водка должна стоить не дешевле 300 рублей, уверен он.
Общество,Игорь Косарев,Геннадий Онищенко,Госдума,Ведомости,
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