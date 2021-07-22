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Пока вы спали: Украинцы "массово бегут" в Европу

Елена Прошина
34 минуты назад
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Пока вы спали: Украинцы "массово бегут" в Европу
Фото: РамблерРамблер

Украинцы "массово бегут" в Европу

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Украинцы стабильно занимают первые места среди получателей вида на жительство в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Эстонии, Литве. По данным на конец 2019 года, они стали третьей по численности группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ. При этом для украинского рынка труда потеряны уже три миллиона трудоспособного населения, которое получило работу в ЕС, пишет «Взгляд».
В свою очередь официальный Киев, стремясь создать выгодные условия и привлечь на Украину европейский бизнес, намерен принять законопроект 5371, который предусматривает возможность увольнения работодателем сотрудников по своей воле, включая женщин с детьми и беременных. Еще один законопроект ( 5388) фактически отменяет на Украине профсоюзы.

Германия и США договорились по «Северному потоку-2»

Соглашение, заключенное между Вашингтоном и Берлином, предусматривает обязательства Германии принять меры против России, если та ограничит поставку энергоносителей, и выделение 200 млн на поддержку энергосектора Украины. Также страны собираются добиться транзита Россией газа через Украину после 2024 года, пишут «Известия».
При этом в Госдуме напомнили, что Россия никогда не выступала против транзита газа через территорию Украины, а «Северный поток - 2» назвали исключительно коммерческим проектом. «Эта сделка, скорее, политический протокол о намерениях. Выглядит он довольно странно и, я бы даже сказал, неуместно. Потому что вместо диалога идет какой-то политический шантаж в отношении России», - подчеркнул глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

В России зафиксировали дефляцию

Ранее сезонное снижение цен на плоды и овощи, прежде всего на картофель, привело к тому, что в России еженедельная инфляция впервые в этом году стала отрицательной. Об этом сообщает «Коммерсант».
Так, по данным Росстата, на неделе с 13 по 19 июля инфляция снизилась на 0,01%. На фоне этого годовой рост цен замедлился до 6,5%. При этом данные мониторинга инфляционных ожиданий Центробанка свидетельствуют, что в июле они достигли очередного исторического максимума, повысившись до 13,4%.

Эрдоган выступил против объединения Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита на Северный Кипр заявил, что «будет делаться все необходимое» для широкого признания государства турок-киприотов, а все другие предложения утратили силу. Таким образом турецкий лидер выразил готовность переступить через принятые Совбезом ООН резолюции по Кипру, отмечает «Коммерсант».
При этом в ЕС заявили, что никогда не согласятся с решением кипрской проблемы на основе создания двух государств, а визит Эрдогана вызвал негативную реакцию. С осуждением выступил и Госдепартамент США, а Великобритания, как страна—гарант кипрского урегулирования потребовала созвать срочную встречу Совета Безопасности ООН.

Эксперты спрогнозировали будущее Украины без транзита газа

После 2024 года поставки газа в Европу через территорию Украины могут снизиться с 40 до 10–15 млрд кубометров, так как транзит через «Северный поток — 2» выгоднее экономически. При этом заставить «Газпром» подписать новый контракт с оператором украинской ГТС никто не сможет, считают опрошенные News.ru эксперты.
Германия и США намерены способствовать развитию на Украине «зеленой» энергетики. Однако, по мнению экспертов, возобновляемые источники энергии требуют соответствующих систем резервирования и аккумулирования, которые на Украине недостаточно развиты, и вряд ли в обозримом будущем доходы от «зеленой» энергетики смогут сравниться с тем, что страна получала от транзита российского газа.
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