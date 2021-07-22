Пока вы спали: Украинцы "массово бегут" в Европу

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Украинцы "массово бегут" в Европу
Украинцы стабильно занимают первые места среди получателей вида на жительство в Польше
, Словакии
, Венгрии
, Чехии
, Эстонии
, Литве
. По данным на конец 2019 года, они стали третьей по численности группой среди неграждан ЕС
, имеющих ВНЖ. При этом для украинского рынка труда потеряны уже три миллиона трудоспособного населения, которое получило работу в ЕС, пишет
«Взгляд».
В свою очередь официальный Киев
, стремясь создать выгодные условия и привлечь на Украину
европейский бизнес, намерен принять законопроект 5371, который предусматривает возможность увольнения работодателем сотрудников по своей воле, включая женщин с детьми и беременных. Еще один законопроект ( 5388) фактически отменяет на Украине профсоюзы.
Германия и США договорились по «Северному потоку-2»
Соглашение, заключенное между Вашингтоном и Берлином, предусматривает обязательства Германии принять меры против России, если та ограничит поставку энергоносителей, и выделение 200 млн на поддержку энергосектора Украины. Также страны собираются добиться транзита Россией газа через Украину после 2024 года, пишут
«Известия».
При этом в Госдуме
напомнили, что Россия никогда не выступала против транзита газа через территорию Украины, а «Северный поток - 2» назвали исключительно коммерческим проектом. «Эта сделка, скорее, политический протокол о намерениях. Выглядит он довольно странно и, я бы даже сказал, неуместно. Потому что вместо диалога идет какой-то политический шантаж в отношении России», - подчеркнул глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный
.
В России зафиксировали дефляцию
Ранее сезонное снижение цен на плоды и овощи, прежде всего на картофель, привело к тому, что в России еженедельная инфляция впервые в этом году стала отрицательной. Об этом сообщает
«Коммерсант».
Так, по данным Росстата
, на неделе с 13 по 19 июля инфляция снизилась на 0,01%. На фоне этого годовой рост цен замедлился до 6,5%. При этом данные мониторинга инфляционных ожиданий Центробанка
свидетельствуют, что в июле они достигли очередного исторического максимума, повысившись до 13,4%.
Эрдоган выступил против объединения Кипра
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
в ходе своего визита на Северный Кипр заявил, что «будет делаться все необходимое» для широкого признания государства турок-киприотов, а все другие предложения утратили силу. Таким образом турецкий лидер выразил готовность переступить через принятые Совбезом ООН
резолюции по Кипру, отмечает
«Коммерсант».
При этом в ЕС заявили, что никогда не согласятся с решением кипрской проблемы на основе создания двух государств, а визит Эрдогана вызвал негативную реакцию. С осуждением выступил и Госдепартамент США
, а Великобритания, как страна—гарант кипрского урегулирования потребовала созвать срочную встречу Совета Безопасности ООН.
Эксперты спрогнозировали будущее Украины без транзита газа
После 2024 года поставки газа в Европу через территорию Украины могут снизиться с 40 до 10–15 млрд кубометров, так как транзит через «Северный поток — 2» выгоднее экономически. При этом заставить «Газпром»
подписать новый контракт с оператором украинской ГТС никто не сможет, считают опрошенные
News.ru эксперты.
Германия и США намерены способствовать развитию на Украине «зеленой» энергетики. Однако, по мнению экспертов, возобновляемые источники энергии требуют соответствующих систем резервирования и аккумулирования, которые на Украине недостаточно развиты, и вряд ли в обозримом будущем доходы от «зеленой» энергетики смогут сравниться с тем, что страна получала от транзита российского газа.