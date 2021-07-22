Пока вы спали: Украинцы "массово бегут" в Европу

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Эксперты спрогнозировали будущее Украины без транзита газа

Германия и США намерены способствовать развитию на Украине «зеленой» энергетики. Однако, по мнению экспертов, возобновляемые источники энергии требуют соответствующих систем резервирования и аккумулирования, которые на Украине недостаточно развиты, и вряд ли в обозримом будущем доходы от «зеленой» энергетики смогут сравниться с тем, что страна получала от транзита российского газа.