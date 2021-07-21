Ковидный сезон: Крым может закрыться из-за пандемии

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил
закрытия туристического сезона в Крыму. Такое заявление он сделал на фоне нового антирекорда заболеваемости ковидом на полуострове — недельный показатель вырос на 11%, почти до трех тысяч новых диагнозов.
Кроме того, Сергей Аксенов заявил, что с требованиями закрыть Крым от туристов к нему обращаются жители полуострова. По его словам, сейчас общество разделилось 50 на 50 — те, кто за ужесточение ограничений, и те, кто против (чтобы продолжить работу и не потерять доходы). Поэтому властям сейчас придется находить какие-то компромиссы, но, если «ситуация перевалит за катастрофическую» отметку», чиновники будут вынуждены закрыть регион. Впрочем, что значит для крымских властей эта «катастрофическая отметка», Аксенов не пояснил. Комментирует крымский журналист Александр Горный
:
Александр Горный крымский журналист
«Мы все пытаемся понять, где же эта отметка, сколько должно людей заболевать в день: 300, 400, 500 человек? Что будет дальше, непонятно. Но эксперты, с которыми я общаюсь, говорят о том, что мы увидим пики в начале августа. Но я уверен, что будут тянуть до последнего и, скорее всего, с учетом фактора выборов Крым закрывать не будут. Будут произносить ритуальные грозные речи, говорить, что сейчас всех закроем, все проверим. Что в итоге получается? Все набережные забиты, никто не соблюдает ни масочный режим, ни социальную дистанцию».
О локдауне глава республики Сергей Аксенов говорил еще месяц назад, также на фоне роста заболеваемости. Ввести его он обещал в тех районах Крыма, где не соблюдают ковид-ограничения. Но исправились после этого не все. В Гурзуфе, например, с санитарными требованиями все строго, в то время как в Орловке (неподалеку от Евпатории) ни туристы, ни бизнес ограничений не соблюдают, рассказывают туристы.
Москвичка Дарья, отдыхающая в Орловке, говорит, что туристов очень много, о соблюдении санитарных норм они в основном не задумываются:
«Я нахожусь в Крыму, в Орловке. Это между Севастополем и Евпаторией. Особо ковид-ограничений здесь никаких нет. В ресторанах, в магазинах, в общем-то, маски и не требуют, но висят объявления, что обслуживаем только в маске. Люди — кто-то надевает, кто-то нет. Народу очень много, поэтому ни о какой социальной дистанции речи быть не может. Пляжи переполнены, никакой нервозности нет, никто не обсуждает новый штамм, вообще коронавирус никто не обсуждает, все спокойно. Люди отдыхают. При этом местные жители активно делают прививки, я слышала разговоры об этом — люди вакцинируются. Видимо, боятся столкнуться с коронавирусом, потому что очень много народу приезжает из разных регионов».
Жительница Оренбурга Екатерина отдыхает в Гурзуфе. Здесь также много туристов, но эпидограничения соблюдаются:
«На маршрутке без маски передвигаться нельзя, не пускают, и в магазины обязательно в масках. Все заведения работают до 11 часов вечера. После 23 часов на набережной практически никого нет. Здесь с этим как-то все строго. Не то что здесь все нервничают или что-то еще, но придерживаются порядка. Я для себя подстраховалась, сдала тест и боялась, что где-нибудь потребуют. В первые дни я даже документы с собой брала везде — мало ли. А потом поняла, что нет, ничего не требуется — все спокойно, все легко и просто».
В Крыму пока не вводили жестких антиковидных мер — обязательные QR-коды вакцинации или ПЦР-тесты при заселении, как это сделали ранее в Краснодарском крае. И пока что на полуострове каждый объект размещения может сам решать, какие ограничения вводить.
Специальные меры приняли лишь власти Севастополя. Там обязали
гостиницы требовать сертификат о вакцинации или справку об антителах — то есть только по ПЦР-тесту заехать не получится. В результате число бронирований упало на 50%
. Но тем не менее это лучше, чем полный локдаун. Гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин
считает, что до полного закрытия сезона дело не дойдет:
Сергей Ромашкин гендиректор турфирмы «Дельфин»
«Мне кажется, губернатор имел в виду не полный локдаун и отсутствие въезда туристов в Крым, он имел в виду, что есть другие инструменты, и крымские соседи, Краснодарский край, демонстрируют, что это за инструменты. Условный простой Крыма в течение месяца — это полтора-два миллиона туристов, которые не приедут в республику, и, соответственно, потери в деньгах — это 40-50 млрд рублей недополученных в экономику Крыма денег. До полного локдауна я не думаю, что дело дойдет. Но, конечно, такой сценарий нам видится очень жестким. У многих невозвратные авиабилеты, многие не смогут перенести отпуска, то есть туристы уже устали от этой темы и хотят хоть где-то отдохнуть. Надеемся на лучшее».
В целом же на полуострове, помимо общепринятых масок и соцдистанции, действует запрет на работу общепита в ночное время. Также на прошлой неделе ввели
COVID-free-режим для детских лагерей и домов престарелых.