Ковидный сезон: Крым может закрыться из-за пандемии

О локдауне глава республики Сергей Аксенов говорил еще месяц назад, также на фоне роста заболеваемости. Ввести его он обещал в тех районах Крыма, где не соблюдают ковид-ограничения. Но исправились после этого не все. В Гурзуфе, например, с санитарными требованиями все строго, в то время как в Орловке (неподалеку от Евпатории) ни туристы, ни бизнес ограничений не соблюдают, рассказывают туристы.