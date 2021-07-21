Правительство России выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.

В частности, теперь в документе обязательно должны проставляться только прописка и отношение к воинской обязанности. При этом загс больше не сможет без разрешения гражданина внести в паспорт данные о детях, а также заключенных и расторгнутых браках, передает «Московский комсомолец».

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Ранее необязательными были только штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Отмечается, что юристы не исключают волну квартирных афер после введения новых правил, поскольку собственник жилья сможет продать недвижимость, не поставив в известность супруга. Выяснить факт нахождения продавца в браке по паспорту без дополнительных проверок будет невозможно. В случае, если обманутый супруг подаст иск к покупателю и оспорит сделку, последний потеряет купленную недвижимость.

Власти в несколько раз сократили срок оформления российского паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

В соответствии с новым постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным , документ будет оформляться не более пяти рабочих дней. При этом не имеет значения, подал человек заявление по месту жительства или по месту пребывания.

«Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Правительство продлило срок российских паспортов, которые подлежат замене при достижении 20 и 45 лет, до 90 дней. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно действующим правилам, когда россиянину исполняется 20 или 45 лет, ему нужно сразу же поменять документ, так как он автоматически перестает действовать. На время оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдают временное удостоверение личности. Уточняется, что с ним он не сможет, например, оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

«Новое постановление избавит людей от таких неудобств», — подчеркнули в правительстве.

Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что гражданам России не нужно будет менять паспорта, в том случае если законопроект, который предусматривает изменения в последнюю страницу документа, одобрят в ведомстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — отметили в ведомстве.

Ранее в министерстве был подготовлен законопроект, который предполагает внести изменения на последней странице паспорта РФ, в ней будет дополнен текст памятки для гражданина. Также по желанию его владельца в документ могут быть внесены отметки о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания данного документа недействительным.

На сегодняшний день действующим положением о паспорте граждан Российской Федерации документ могут получить лица в возрасте: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно.

Кроме того, по информации министерства, запланированные изменения устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее месяца после достижения лицом 20 и 45 лет.

В Министерстве внутренних дел России рассказали, как будет проходить выдача россиянам электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН). Об этом сообщает RT.

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — уточняют в МВД.

В ведомстве добавили, что число выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. Первое время их количество может составить не менее 100 тыс.

МВД подчеркивает, что выдача ПЭН будет проходить добровольно гражданам в возрасте от 14 лет. Электронные паспорта будут приравнены по статусу к бумажным, а также будут иметь повышенные, в том числе криптографические средства защиты.

Как сообщил телеканал, отличие процесса выдачи карточки от бумажного паспорта будет заключаться в необходимости цифрового фотографирования гражданина и в сканировании отпечатков двух пальцев рук. В остальном процедуры не изменятся.