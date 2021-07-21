Роскомнадзор заблокировал крупнейший бесплатный онлайн-фотобанк

Международный сайт с бесплатными фотографиями и видео Pixabay заблокировали на территории России
. Роскомнадзор
(РКН) внёс фотобанк в реестр запрещённых интернет-ресурсов. Решение о закрытии доступа к порталу МВД
приняло ещё в мае 2019 года. За что именно решили запретить Pixabay до сих пор неясно. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов, их нередко используют новостные сайты.
Как следует из информации на сайте РКН, Pixabay заблокировали из-за нарушения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство не уточнило, о каком именно запрещённом контенте идёт речь. Исходя из текста закона, доступ к фотобанку могли закрыть из-за:
порнографических изображений несовершеннолетних;
информации о наркотиках и других запрещённых веществах;
описаний способов совершения самоубийства и призывов к суициду;
информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
информации, склоняющей несовершеннолетних к преступлению.
Помимо этого, сайт могли заблокировать из-за сведений, содержащих предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольных напитков.
Pixabay появился в 2010 году в качестве личной коллекции изображений. Портал запустили уроженцы Германии Ганс Браксмайер и Симон Штайнбергер. В марте 2012-го Pixabay преобразовали в интерактивное онлайн-сообщество, поддерживающее 20 языков.
В июне 2012 года, наряду с Flickr, YouTube и «Викискладом», Pixabay включили в официальный поиск сайта Creative Commons. Также фотобанк получил признание международных печатных и интернет-журналов.