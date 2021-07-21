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Роскомнадзор заблокировал крупнейший бесплатный онлайн-фотобанк

Секрет Фирмы
13 минут назад
Международный сайт с бесплатными фотографиями и видео Pixabay заблокировали на территории России. Роскомнадзор (РКН) внёс фотобанк в реестр запрещённых интернет-ресурсов. Решение о закрытии доступа к порталу МВД приняло ещё в мае 2019 года. За что именно решили запретить Pixabay до сих пор неясно. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов, их нередко используют новостные сайты.
Роскомнадзор заблокировал крупнейший бесплатный онлайн-фотобанк
Фото: ТАССТАСС
Как следует из информации на сайте РКН, Pixabay заблокировали из-за нарушения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство не уточнило, о каком именно запрещённом контенте идёт речь. Исходя из текста закона, доступ к фотобанку могли закрыть из-за:
порнографических изображений несовершеннолетних;
информации о наркотиках и других запрещённых веществах;
описаний способов совершения самоубийства и призывов к суициду;
информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
информации, склоняющей несовершеннолетних к преступлению.
Помимо этого, сайт могли заблокировать из-за сведений, содержащих предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольных напитков.
Pixabay появился в 2010 году в качестве личной коллекции изображений. Портал запустили уроженцы Германии Ганс Браксмайер и Симон Штайнбергер. В марте 2012-го Pixabay преобразовали в интерактивное онлайн-сообщество, поддерживающее 20 языков.
В июне 2012 года, наряду с Flickr, YouTube и «Викискладом», Pixabay включили в официальный поиск сайта Creative Commons. Также фотобанк получил признание международных печатных и интернет-журналов.
Общество,Роскомнадзор,МВД,Россия,
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