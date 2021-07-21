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На Сахалине косатки сопроводили лодки с туристами и попали на видео

Юрий Столбов
44 минуты назад
В Анивском заливе на Сахалине стая косаток окружила лодку с туристами и поплавала возле них. Видео и подробности истории опубликовало региональное издание Skr.su.
На кадрах видно, как пять косаток сопровождают лодку с путешественниками — при этом млекопитающие не проявляют агрессию, а демонстрируют дружелюбность и игривость. Животные шумно издают вздохи и показывают плавники.
«Им нравится с нами плавать, им весело! Они вообще везде! Смотри, какая она большая, невероятно», — комментирует автор ролика.
Общество,Видео,РИА "Сахалин-Курилы",
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