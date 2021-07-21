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"Произошел несчастный случай": Напавшая на сына Пьехи озвучила свою версию инцидента

Елена Прошина
34 минуты назад
Избившая сына Стаса Пьехи женщина по имени Ирина рассказала свою версию случившегося. Обстоятельства инцидента она раскрыла следствию, передаёт «Пятый канал».
По словам Ирины, когда она увидела, что спущен и опрокинут бассейн, она вышла его накачать, но у неё не вышло. Тогда она зашла обратно в дом и увидела из окна, что к спущенному бассейну подошёл Петя и начал отрывать шланги, на что та сделала ему замечание. Мальчик признался ей, что проткнул бассейн карандашом.
После этого к супруге арбитра подошёл дядя ребёнка и предложил заклеить бассейн. Ирину такой расклад не устраивал: она предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ. После этого, с её слов, она обратилась к администратору коттеджного посёлка с целью решить данный вопрос.
Когда она возвращалась к своему дому, женщина увидела, что оттуда выходит Петя. Ирина испугалась, что он мог навредить её годовалому ребёнку, который спал в доме. Тогда, взяв за руку сына Пьехи, она повела его в дом к матери. Дальше, по словам Ирины, произошёл несчастный случай. По дороге домой мальчик якобы не устоял на ногах и упал на колени. Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого дядя ребёнка якобы начал толкать Безбородову. Женщина признаётся: в тот момент она не контролировала ситуацию. По итогу Ирина зацепила рукой бабушку мальчика, после чего дядя мальчика толкнул Безбородову в спину, из-за чего та чуть не упала.

Жена футбольного судьи ударила 7-летнего мальчика из-за надувного бассейна

В скандальную историю попал известный российский футбольный арбитр Владислав Безбородов, чья супруга в коттеджном поселке «Рощино» под Санкт-Петербургом избила 7-летнего сына Стаса Пьехи и ударила бабушку мальчика.

Множественные травмы

Скандал разразился вокруг арбитра Владислава Безбородова, обслуживающего матчи Российской премьер-лиги. Хотя сам рефери, рекомендованный Российским футбольным союзом в числе 19 главных судей к обслуживанию матчей РПЛ в первой части сезона, не принимал в нем участие.
В события была вовлечена жена рефери. По словам Натальи Горчаковой, бывшей супруги известного певца Стаса Пьехи, которая отдыхает в данный момент в коттеджном поселке «Рощино» под Санкт-Петербургом, женщина напала на ее ребенка.
Как рассказала экс-супруга Пьехи, ее сын подружился со средним ребенком семьи Безбородовых, когда те заехали в соседний коттедж. Однако мальчик чем-то не понравился жене арбитра и в один из дней, когда сын Пьехи зашел за товарищем, он был изгнан с участка соседей с криками.
Обидевшись, 7-летний ребенок карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.
После этого, как сообщается, супруга арбитра пришла на участок соседей, схватила Пьеху-младшего и швырнула на землю так, что тот ударился головой.
На крики ребенка из дома выбежала его бабушка по материнской линии, но досталось и ей: Безбородова нанесла ей удар в шею.
В итоге разъяренную женщину оттащил брат Горчаковой, а вызванной пострадавшей семьей полиции жена футбольного арбитра заявила, что сама является пострадавшей, так как обидчики повредили ей позвоночник.
Дальнейшее развитие событий в правовом поле пока неизвестно, а вот сын певца попал в больницу, где у него диагностированы закрытая черепно-мозовая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны.

«Бабушку вообще надо было убить»

Вот как о ситуации рассказала сама мама пострадавшего мальчика.
«Петю и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном поселке, где мы отдыхаем. Кто следит за моим Instagram, знает, что мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем — ведем себя как нормальные люди, в общем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд — ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись, блин, — начала свою публикацию экс-супруга Пьехи.

— Итак, несколько дней назад в поселок заселилась семья известного человека — судьи Владислава Безбородова. В соседнем от нас доме осела его супруга с тремя детьми.

Опущу тот факт, что мирная атмосфера исчезла. Хотя нет, не опущу. До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это все.

Но вернемся к нам. В общем, Петя задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. Считай ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен.

И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.

На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь — на его глазах избивали маму и племянника».
В той же публикации женщина выложила несколько видео, снятых после инцидента, на одном из которых жена Безбородова говорит, что «за своего ребенка ударит любого», что «схватила за руку и швырнула вашего сына на землю», а также, что «бабушку вообще надо было убить».

«Метра два пролетел»

Прокомментировал ситуацию уже и Стас Пьеха, который, находясь с Горчаковой в разводе, активно участвует в воспитании их общего ребенка.
«Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком женщины, которая нападала, и моим сыном, и в какой-то момент мой сын зашел за ним в соседний коттедж, а она как-то очень жестко выгнала его из дома. После этого он обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн. После того, как они это узнали, эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками, — приводит слова исполнителя Starhit.

— Она схватила ребенка за руку и швырнула его так, что он метра на два пролетел».
Сам Пьеха не стал сидеть сложа руки и уже нанял для судебного разбирательства адвоката Сергея Жорина, который известен по защите бывших жен футболистов Дениса Глушакова и Дмитрия Тарасова при их бракоразводных процессах.

Появилось видео скандала после избиения сына Стаса Пьехи

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова опубликовала в своём микроблоге видео конфликта, который произошёл после избиения семилетнего сына певца. На кадрах видно, что она пытается образумить соседку, пишет РЕН ТВ.
Мать ребёнка несколько раз обращается к женщине со словами «Как вам не стыдно», также она кричит кому-то из домочадцев, чтобы те вызвали скорую и полицию.

Адвокат рассказал о ранее нападавшей на людей соседке Стаса Пьехи

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи российского певца Стаса Пьехи, рассказал, что соседка, избившая семилетнего сына артиста, ранее нападала на людей. Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».
Жорин отметил, что после резонансной истории к нему обратились люди, пострадавшие от действий женщины.
«Мы сейчас эту информацию проверяем. Также предоставим ее в правоохранительные органы», — заявил адвокат, добавив, что если сведения подтвердятся, то дело «примет другой оборот».
Общество,Видео,Владислав Безбородов,Наталья Горчакова,Стас Пьеха,Сергей Жорин,Дмитрий Тарасов,Денис Глушаков,РФС,МВД,StarHit,РЕН ТВ,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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