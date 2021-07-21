«Нет воды и ужасный сервис»: российские туристы об отдыхе на Черном море

Первая половина курортного сезона текущего года подошла к завершению. По информации вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, турпоток в регион в первое полугодие составил более 6 млн человек, что на 16% больше доковидного 2019-го.

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При этом Крым , по данным руководителя республики Сергея Аксёнова, посетили 3,3 млн туристов, что на 5о% превышает показатель двухгодичной давности. Поток туристов вырос за счет туристов, которые ранее проводили отпуск за рубежом, сообщили эксперты.

Многие из них выражают недовольство завышенными ценами, грубостью персонала и даже антисанитарными условиями в гостевых домах.

Так, Катарина из Москвы с приятельницей и двумя детьми решили отдохнуть в Сочи. Период выбрали самый «жаркий» — конец июня — начало июля. Место в отеле найти было невозможно. За свободные объекты размещения запрашивали большие деньги — по 200 тысяч рублей за двухместный номер. Девушкам удалось найти коттедж с одной спальней и большой кухней.

Стоимость аренды за 13 дней составила 80 тысяч рублей, или свыше 6 тысяч в сутки. Причем неприятные неожиданности начались практически сразу.

«Проблемы с горячей водой. Ее часто отключали. Об этом никто не предупредил заранее. Отключали и на целый день. Когда в доме двое детей — это сомнительное удовольствие», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Предпринимательница из Москвы по имени Любовь недавно отдохнула в Крыму. До этого жительница столицы много лет посещала только зарубежные курорты. Девушка оказалась в восторге от живописных мест края и в негодовании от уровня сервиса.

«Тут вы по цене Турции получите условия самые минимальные. Может быть неисправным душ, кондиционер, отсутствовать сетка на окне, а сотрудники — хамят», — пояснила москвичка.