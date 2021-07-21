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«Нет воды и ужасный сервис»: российские туристы об отдыхе на Черном море

Анна Безрукова
40 минут назад
Первая половина курортного сезона текущего года подошла к завершению. По информации вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, турпоток в регион в первое полугодие составил более 6 млн человек, что на 16% больше доковидного 2019-го.
«Нет воды и ужасный сервис»: российские туристы об отдыхе на Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом Крым, по данным руководителя республики Сергея Аксёнова, посетили 3,3 млн туристов, что на 5о% превышает показатель двухгодичной давности. Поток туристов вырос за счет туристов, которые ранее проводили отпуск за рубежом, сообщили эксперты.
Многие из них выражают недовольство завышенными ценами, грубостью персонала и даже антисанитарными условиями в гостевых домах.
Так, Катарина из Москвы с приятельницей и двумя детьми решили отдохнуть в Сочи. Период выбрали самый «жаркий» — конец июня — начало июля. Место в отеле найти было невозможно. За свободные объекты размещения запрашивали большие деньги — по 200 тысяч рублей за двухместный номер. Девушкам удалось найти коттедж с одной спальней и большой кухней.
Стоимость аренды за 13 дней составила 80 тысяч рублей, или свыше 6 тысяч в сутки. Причем неприятные неожиданности начались практически сразу.
«Проблемы с горячей водой. Ее часто отключали. Об этом никто не предупредил заранее. Отключали и на целый день. Когда в доме двое детей — это сомнительное удовольствие», — рассказала собеседница NEWS.ru.
Предпринимательница из Москвы по имени Любовь недавно отдохнула в Крыму. До этого жительница столицы много лет посещала только зарубежные курорты. Девушка оказалась в восторге от живописных мест края и в негодовании от уровня сервиса.
«Тут вы по цене Турции получите условия самые минимальные. Может быть неисправным душ, кондиционер, отсутствовать сетка на окне, а сотрудники — хамят», — пояснила москвичка.
Отмечается, что Любовь заранее забронировала номер повышенной комфортности в одном из отелей. Она также оплатила две дополнительные кровати для детей. Но на месте оказалось, что для них приготовили другую комнату (меньшую по площади), где отсутствовали дополнительные спальные места.
Общество,Республика Крым,Москва,
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