В постановлении говорится, что в обязательном порядке от COVID-19 должны привиться работники сферы здравоохранения, образования, общепита, торговли, соцзащиты и соцобслуживания, бытовых услуг, культуры и массовых мероприятий, ЖКХ, общественного транспорта.

Наряду с ними вакцинации подлежат сотрудники МФЦ, почты, пунктов пропуска через госграницу, рыбаки, а также лица, проживающие в организациях соцобслуживания, и студенты.

Первым компонентом вакцины указанные категории граждан должны быть привиты до 9 августа, вторым — до 30-го.

Павлов отметил, что за последний месяц в республике в среднем регистрируется около 200 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Коэффициент распространения инфекции варьируется от 1,1 до 1,4.