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Обязательную вакцинацию ввели в Дагестане

News.ruиещё 13
1 час назад
Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Николай Павлов подписал постановление, которое предусматривает обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий жителей региона. Документ опубликован на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.
В постановлении говорится, что в обязательном порядке от COVID-19 должны привиться работники сферы здравоохранения, образования, общепита, торговли, соцзащиты и соцобслуживания, бытовых услуг, культуры и массовых мероприятий, ЖКХ, общественного транспорта.
Наряду с ними вакцинации подлежат сотрудники МФЦ, почты, пунктов пропуска через госграницу, рыбаки, а также лица, проживающие в организациях соцобслуживания, и студенты.
Первым компонентом вакцины указанные категории граждан должны быть привиты до 9 августа, вторым — до 30-го.
Павлов отметил, что за последний месяц в республике в среднем регистрируется около 200 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Коэффициент распространения инфекции варьируется от 1,1 до 1,4.
Ранее сообщалось, что власти Крыма допустили возможность введения обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов. В правительстве республики отметили, что отдыхающие могут пройти полный курс вакцинации, но существует нехватка некоторых препаратов.
Общество,Видео,Николай Павлов,Pfizer,Роспотребнадзор,Республика Дагестан,
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