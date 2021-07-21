Россияне озвучили основные причины отгулов

Жители России рассказали о главных причинах, по которым они чаще всего берут отгулы. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на исследование « Работа.ру ».

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Оказалось, что 44% респондентов чаще всего отпрашиваются с работы для посещения врача. 22% опрошенных отгул необходим, чтобы присматривать за детьми. О плохом самочувствии как поводе отпроситься с работы заявили 20% россиян. Еще 18% могут пропустить рабочий день из-за вызова мастера или запланированной доставки.

При этом 17% признались, что просили отгул, поскольку проспали. А 6% заявили, что могут не пойти на работу из-за хорошей погоды.

Ранее сообщалось о результатах исследования о том, как на работу россиян влияют отношения с руководством.

Выяснилось, что в дружеских отношениях с начальством – только 21%. У примерно 80% - строго формальное общение. Другие заявили о напряженной атмосфере в коллективах. А именно, 10% признались, что из-за конфликтов с руководителями они регулярно не получали отгулы и не могли уйти в отпуск, а также им могли задерживать выплату заработной платы. О том, что плохие взаимоотношения не оказали никакого влияния на работу, заявила только треть респондентов.

Также недавно проводилось исследование, по итогам которого выяснилось, что самым важным фактором при выборе новой работы для 66% россиян является график. Это первое, на что граждане обращают внимание после размера зарплаты.