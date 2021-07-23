В России выявили 23 811 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 23 811 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 078 522. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Накануне было выявлено 24 471 заражение COVID-19.

Больше всего заражений выявлено в Москве (3425 случаев), Московской области (1965 случаев) и Санкт-Петербурге (1940 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (32 случая), Чукотском (16 случаев) и Ненецком (16 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 795 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 152 296 смертей.