В России выявили 23 811 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 23 811 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 078 522. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.
Накануне было выявлено 24 471 заражение COVID-19.
Больше всего заражений выявлено в Москве (3425 случаев), Московской области (1965 случаев) и Санкт-Петербурге (1940 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (32 случая), Чукотском (16 случаев) и Ненецком (16 случаев) автономном округах.
За сутки зарегистрировано 795 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 152 296 смертей.
Суточный показатель выздоровлений составил 22 547, общий — 5 450 004.