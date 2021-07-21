Ведущую "Матч ТВ" заставили снять платье в тюрьме

20 июля Серегина выложила несколько сторис, в которых рассказала, что четыре года назад ее мужа арестовали по экономической статье.

Ранее сообщалось о том, что чемпион мира по армрестлингу россиянин Дмитрий Силаев обвиняется в нападении на разнорабочего. Красноярский армрестлер вместе со своими друзьями под видом полицейских надели наручники на рабочего и завели в квартиру, где тот должен был работать. Силаев и его друзья наставили на рабочего пистолет и отняли у него 20 тысяч рублей. Также преступники вынудили рабочего написать расписку на 500 тысяч рублей.