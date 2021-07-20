Москвичи спасли от голода одинокую женщину

Сама женщина также обратилась за помощью к соседям — в подъезде она развесила объявления, в которых просит о финансовой поддержке всех неравнодушных. В сообщениях говорится, что ей необходимы медикаменты, а также продукты питания.

Одна из подписчиц посоветовала обратиться в социальную защиту, чтобы женщине назначили соцработника, который сможет помочь в оформлении инвалидности и получении необходимых средств для нормальной жизни. Однако другая жительница района отметила, что на это потребуется много времени, а женщина болеет и голодает уже сейчас.