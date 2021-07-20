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Москвичи спасли от голода одинокую женщину

Мослента
32 минуты назад
Неравнодушные жители Коптево решили спасти свою одинокую соседку, попавшую в беду. Об этом москвич Роман Купцов написал в районной группе в Facebook
Москвичи спасли от голода одинокую женщину
Фото: Роман Купцов / группа «Я-житель Коптево» в FacebookРоман Купцов / группа «Я-житель Коптево» в Facebook
«Женщине отключили свет, воду, канализацию, сейчас огромный долг за квартплату, не пьяница, скорее всего, есть неоформленная инвалидность! Недавно потеряла единственного близкого человека в жизни — маму», — поделился мужчина.
Сама женщина также обратилась за помощью к соседям — в подъезде она развесила объявления, в которых просит о финансовой поддержке всех неравнодушных. В сообщениях говорится, что ей необходимы медикаменты, а также продукты питания.
На просьбу о помощи откликнулись многие пользователи соцсети.
«Какие лекарства нужны, не знаете? Есть возможность уточнить?», «Дорогие, хочу помочь очень », «А какой адрес и как сейчас можно помочь?» — писали местные жители.
Одна из подписчиц посоветовала обратиться в социальную защиту, чтобы женщине назначили соцработника, который сможет помочь в оформлении инвалидности и получении необходимых средств для нормальной жизни. Однако другая жительница района отметила, что на это потребуется много времени, а женщина болеет и голодает уже сейчас.
Ранее одна их жительниц столицы попросила помощи в борьбе с атаковавшей ее квартиру мошкой. Совет, как справиться с насекомыми, дала женщине солистка группы «Мельница».
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