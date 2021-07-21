Право на удаленку: Работники выступили против офисов

Amazon, Apple и другие крупные компании столкнулись с сопротивлением сотрудников — вплоть до увольнений — при попытке вернуть людей на очный график. Что думают об этом российские бизнесмены и работники?

Предпочтения в сторону удаленки и гибридного графика наблюдаются по всему миру. Так, в начале июня Тим Кук направил сотрудникам Apple прочувствованное послание о том, сколь много смогла достичь компания, несмотря на год практически полной удаленки, и поделился радостью по поводу того, что уже с сентября сможет вновь проводить совещания очно: для большинства работников будет введен гибридный режим с тремя очными и двумя удаленными рабочими днями.

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Понравилось это не всем. Согласно внутреннему опросу компании, более половины сотрудников выразили уверенность, что часть их коллег решит сменить работу из-за принудительного возвращения в офисы, а каждый третий сам подумывает покинуть Apple. На этой неделе в Купертино (штаб-квартира компании) сдались: головной офис отложил возвращение к очному графику как минимум до октября, объяснив это ростом заболеваемости.

Столкнулся ли с борьбой за удаленку российский бизнес? Вот что говорит управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев

Константин Ковалев управляющий партнер компании Webster Люди, конечно, хотят гибридный график, то есть они понимают, что нахождение в офисе на протяжении восьми часов в большинстве случаев необходимости не имеет, а если такая ситуация возникает, то они, естественно, предлагают выходить, например, на половину дня или через день. Второе, я сегодня при наборе людей (особенно молодежи) реально сталкиваюсь с тем, что людям не нравится постоянное нахождение в офисе. Поэтому я бы сказал, что гибридный вариант сегодня самый популярный».

Гендиректор компании Changellenge, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Андрей Алясов отмечает, что часть его сотрудников уехали из Москвы во время пандемии и вернуть их в офис практически невозможно:

Андрей Алясов, гендиректор компании Changellenge, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда»:

«Мы не отменили удаленку, 80-90% людей находятся на удаленке. За время пандемии люди разъехались по всей России, мне кажется, у нас 30% или 40% людей, которые раньше были в Москве, сейчас не в столице. Возвращать их в Москву сложно. У нас скорее другая проблема: из-за удаленки растет текучесть в команде, люди не чувствуют связи с компанией, это большая беда. Когда все встречаются, люди видят друг друга, взаимодействуют, общаются, людям сложнее уходить с рабочего места в другую компанию. На удаленке уходить очень просто, потому что никто друг друга лично не знает».

А вот основатель и генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль говорит, что оставил часть коллектива на удаленке, но люди этим недовольны и хотят вернуться в офис.

Денис Мигаль, основатель и генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto:

«Ту часть сотрудников, которая абсолютно никак не может вести свою работу дома, мы стали зажимать графиком, ужесточать дисциплину, потому что люди расслабились после пандемии, им тяжело вернуться на рабочие места, а для части, которая бэк-офис, выстроили концепцию и проработали тот момент, кого можно увести на удаленку, а кого необходимо держать в офисе. Самое странное в том, что те, кому можно работать на удаленке, говорят о том, что им хочется работать в офисе».

На раскол в российском трудовом сообществе указывает и свежее исследование компании Abbyy. Согласно опросу , работать удаленно предпочитают 43% россиян. Работодатели в ответ стали увеличивать число позиций с гибким режимом работы: по подсчетам «Авито», число вакансий под удаленку за год выросло почти вдвое. Хотя говорить о том, что теперь очный график все российские работники люто ненавидят, не приходится.

Эксперт пресс-службы группы компаний Антон говорит, что к возвращению в офис он относится хорошо:

«Потому что сама необходимость просыпаться по утрам и куда-либо идти хорошо дисциплинирует и структурирует день. И это помогает прежде всего в вопросах мотивации, потому что на удаленке было сложно делать какие-то мелочи быстро или заранее. Было легче на них забить».

Менеджер в крупном агрегаторе такси Сергей говорит, что есть плюсы работы в обоих форматах:

«У нас мы можем ходить в офис, можем не ходить в офис. В офисе свои преимущества: есть крыша офигенная, можно сок бесплатно налить, бариста у нас есть. Дома прикольно тоже. Моему работодателю все равно. Ситуация постоянно меняется с этими QR-кодами. Две недели назад он скорее призывал работать из дома, сейчас сказал, что если есть вакцина, то можно из офиса, но можно и из дома. Я бы сказал, что я одинаково высоко эффективен и на удаленке, и в офисе».

Аккаунт-менеджер в рекламном агентстве Екатерина Голодко отмечает, что ей удобней работать из дома.

Екатерина Голодко аккаунт-менеджер в рекламном агентстве «Можно комфортно работать в любой плоскости — лежа, сидя — в зависимости от задач. И, как мне кажется, моя эффективность от работы дома только возрастает. Думаю, для многих, особенно в диджитал-сфере, удаленка — это будущее, которое наступило чуть раньше, и это позволит бизнесу сократить расходы, например, на аренду офисов. Пока никакого насильного пересаживания в офис нет».