Право на удаленку: Работники выступили против офисов

Amazon, Apple и другие крупные компании столкнулись с сопротивлением сотрудников — вплоть до увольнений — при попытке вернуть людей на очный график. Что думают об этом российские бизнесмены и работники?
Предпочтения в сторону удаленки и гибридного графика наблюдаются по всему миру. Так, в начале июня Тим Кук
направил сотрудникам Apple прочувствованное послание о том, сколь много смогла достичь компания, несмотря на год практически полной удаленки, и поделился радостью по поводу того, что уже с сентября сможет вновь проводить совещания очно: для большинства работников будет введен гибридный режим с тремя очными и двумя удаленными рабочими днями.
Понравилось это не всем. Согласно внутреннему опросу компании, более половины сотрудников выразили
уверенность, что часть их коллег решит сменить работу из-за принудительного возвращения в офисы, а каждый третий сам подумывает покинуть Apple. На этой неделе в Купертино
(штаб-квартира компании) сдались: головной офис отложил
возвращение к очному графику как минимум до октября, объяснив это ростом заболеваемости.
Столкнулся ли с борьбой за удаленку российский бизнес? Вот что говорит управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев
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Константин Ковалев управляющий партнер компании Webster Люди, конечно, хотят гибридный график, то есть они понимают, что нахождение в офисе на протяжении восьми часов в большинстве случаев необходимости не имеет, а если такая ситуация возникает, то они, естественно, предлагают выходить, например, на половину дня или через день. Второе, я сегодня при наборе людей (особенно молодежи) реально сталкиваюсь с тем, что людям не нравится постоянное нахождение в офисе. Поэтому я бы сказал, что гибридный вариант сегодня самый популярный».
Гендиректор компании Changellenge, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Андрей Алясов отмечает, что часть его сотрудников уехали из Москвы во время пандемии и вернуть их в офис практически невозможно:
Андрей Алясов, гендиректор компании Changellenge, член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда»:
«Мы не отменили удаленку, 80-90% людей находятся на удаленке. За время пандемии люди разъехались по всей России, мне кажется, у нас 30% или 40% людей, которые раньше были в Москве, сейчас не в столице. Возвращать их в Москву сложно. У нас скорее другая проблема: из-за удаленки растет текучесть в команде, люди не чувствуют связи с компанией, это большая беда. Когда все встречаются, люди видят друг друга, взаимодействуют, общаются, людям сложнее уходить с рабочего места в другую компанию. На удаленке уходить очень просто, потому что никто друг друга лично не знает».
А вот основатель и генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль говорит, что оставил часть коллектива на удаленке, но люди этим недовольны и хотят вернуться в офис.
Денис Мигаль, основатель и генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto:
«Ту часть сотрудников, которая абсолютно никак не может вести свою работу дома, мы стали зажимать графиком, ужесточать дисциплину, потому что люди расслабились после пандемии, им тяжело вернуться на рабочие места, а для части, которая бэк-офис, выстроили концепцию и проработали тот момент, кого можно увести на удаленку, а кого необходимо держать в офисе. Самое странное в том, что те, кому можно работать на удаленке, говорят о том, что им хочется работать в офисе».
На раскол в российском трудовом сообществе указывает и свежее исследование компании Abbyy. Согласно опросу
, работать удаленно предпочитают 43% россиян. Работодатели в ответ стали увеличивать число позиций с гибким режимом работы: по подсчетам «Авито», число вакансий под удаленку за год выросло
почти вдвое. Хотя говорить о том, что теперь очный график все российские работники люто ненавидят, не приходится.
Эксперт пресс-службы группы компаний Антон говорит, что к возвращению в офис он относится хорошо:
«Потому что сама необходимость просыпаться по утрам и куда-либо идти хорошо дисциплинирует и структурирует день. И это помогает прежде всего в вопросах мотивации, потому что на удаленке было сложно делать какие-то мелочи быстро или заранее. Было легче на них забить».
Менеджер в крупном агрегаторе такси Сергей говорит, что есть плюсы работы в обоих форматах:
«У нас мы можем ходить в офис, можем не ходить в офис. В офисе свои преимущества: есть крыша офигенная, можно сок бесплатно налить, бариста у нас есть. Дома прикольно тоже. Моему работодателю все равно. Ситуация постоянно меняется с этими QR-кодами. Две недели назад он скорее призывал работать из дома, сейчас сказал, что если есть вакцина, то можно из офиса, но можно и из дома. Я бы сказал, что я одинаково высоко эффективен и на удаленке, и в офисе».
Аккаунт-менеджер в рекламном агентстве Екатерина Голодко отмечает, что ей удобней работать из дома.
Екатерина Голодко аккаунт-менеджер в рекламном агентстве «Можно комфортно работать в любой плоскости — лежа, сидя — в зависимости от задач. И, как мне кажется, моя эффективность от работы дома только возрастает. Думаю, для многих, особенно в диджитал-сфере, удаленка — это будущее, которое наступило чуть раньше, и это позволит бизнесу сократить расходы, например, на аренду офисов. Пока никакого насильного пересаживания в офис нет».
Масштабное глобальное исследование
отношения к удаленке весной представила консалтинговая компания McKinsey. По ее оценкам, если до пандемии очный график предпочитали две трети работников, теперь две трети хотят работать в гибридном режиме или вообще не появляться в офисе. Более того, 30% опрошенных сообщили, что, если работодатель попробует перевести их на полностью очный режим работы, они будут искать другого работодателя.