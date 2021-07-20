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Новую партию вакцины «ЭпиВакКорона» направили в регионы

RT на русскомиещё 5
21 минуту назад
Новую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» в объёме 720 тыс. доз начали отправлять в регионы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал вакцины.
Новую партию вакцины «ЭпиВакКорона» направили в регионы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Двадцатого июля начались отправки новой партии вакцины «Эпиваккорона» в субъекты Российской Федерации. Объём очередной партии составляет 720 тысяч доз», — отмечается в сообщении.
Также производитель вакцины сообщил, что в Москву поступило 40,4 тыс. доз «ЭпиВакКороны».
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.
Общество,Михаил Мишустин,Минпромторг,Правительство РФ,
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